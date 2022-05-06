Губернатор Самарской области: Осинькин - лучший тренер в лиге

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о работе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Я считаю, что «Спартак» – не та команда, в которую стоит идти Осинькину», — цитирует слова Азарова Metaratings. Он рассказал, что когда Осинькин только пришел в самарский клуб, то его все называли «физруком», а сейчас ситуация совершенно другая. По мнению Азарова, 56-летний российский специалист является лучшим тренером в Российской премьер-лиге. Губернатор сказал, что предложение насчет следующего сезона уже поступило тренеру, но принимать решение предстоит только Игорю Витальевичу.

«Крылья Советов» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ после 28-го тура, заработав 41 балл.