Талалаев: «Сегодня будут выходить футболисты, которые имели меньше игровой практики»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваши ожидания перед игрой? Насколько она важна для вас?

- Последняя игра в сезоне перед домашней публикой? Конечно, важна. Несмотря на то, что мы удачно сыграли первый матч с «Крыльями» там на выезде в первом туре, хочется и сегодня доказать, что мы сильнее. Понятно, что каждая команда решает свои задачи, мы тоже определяемся по игрокам на следующий год. У нас сегодня будут выходить футболисты, которые имели меньше игровой практики, и нужно будет определиться по некоторым арендованным игрокам, но при этом ставится задача показать хороший качественный футбол.