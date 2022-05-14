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Талалаев: «Сегодня будут выходить футболисты, которые имели меньше игровой практики»

14 Мая 2022 • 18:59 Комментировать
Ахмат
0:0
Крылья Советов
2.25 3.40 3.20
1-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваши ожидания перед игрой? Насколько она важна для вас?

- Последняя игра в сезоне перед домашней публикой? Конечно, важна. Несмотря на то, что мы удачно сыграли первый матч с «Крыльями» там на выезде в первом туре, хочется и сегодня доказать, что мы сильнее. Понятно, что каждая команда решает свои задачи, мы тоже определяемся по игрокам на следующий год. У нас сегодня будут выходить футболисты, которые имели меньше игровой практики, и нужно будет определиться по некоторым арендованным игрокам, но при этом ставится задача показать хороший качественный футбол.

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Андрей Талалаев Ахмат
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окончен Локомотив Москва 3:3 Динамо Москва
Идет 25 минута Ахмат 0:0 Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
15.05  16:30 Спартак Москва ... Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
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