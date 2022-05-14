Где смотреть матч «Ахмат» - «Крылья Советов» онлайн

Субботнюю программу 29-го тура чемпионата России будут закрывать «Ахмат» и «Крылья Советов».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Ахмат» и «Крылья Советов» в очном субботнем матче чемпионата России могут позволить себе получать удовольствие от игры в футбол. Команды занимают соответственно седьмое и восьмое места в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть они уже не решают серьёзных турнирных задач.