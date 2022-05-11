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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Янку: Будущее моего клиента решится после окончания сезона в России

11 Мая 2022 • 16:29 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
2.25 3.45 3.20
14.05 19:00

Агент Траян Гергишан, который представляет интересы румынского полузащитника «Фарула» Габриэля Янку, рассказал о будущем игрока.

«Вернется ли Янку в «Ахмат»? Нужно подождать окончания чемпионата России, после этого мы посмотрим, какая будет ситуация», – цитирует Гергишана «РБ Спорт».

Агент рассказал, что разговоры с клубом были. Стороны пришли к тому, что обсудят будущее футболиста в конце сезона. Контракт с «Ахматом» у игрока рассчитан до конца июня 2024 года.

В феврале Габриэль Янку перешел в румынский «Фарул» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Там он принял участие в пяти матчах чемпионата Румынии и забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Габриэль Янку Фарул Траян Гергишан
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