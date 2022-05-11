Агент Янку: Будущее моего клиента решится после окончания сезона в России

Агент Траян Гергишан, который представляет интересы румынского полузащитника «Фарула» Габриэля Янку, рассказал о будущем игрока.

«Вернется ли Янку в «Ахмат»? Нужно подождать окончания чемпионата России, после этого мы посмотрим, какая будет ситуация», – цитирует Гергишана «РБ Спорт».

Агент рассказал, что разговоры с клубом были. Стороны пришли к тому, что обсудят будущее футболиста в конце сезона. Контракт с «Ахматом» у игрока рассчитан до конца июня 2024 года.

В феврале Габриэль Янку перешел в румынский «Фарул» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Там он принял участие в пяти матчах чемпионата Румынии и забил один мяч.