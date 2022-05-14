Осинькин о поражении «Крыльев Советов»: В Грозном высокая трава

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о газоне в Грозном.

«На матч повлияло то, что поле здесь медленное с очень высокой травой. Мы слишком долго к нему приспосабливались. Может, даже и не приспособились», — цитирует слова Осинькина официальный сайт клуба.

Специалист отметил, что команда хотела играть в более быстрый футбол, чтобы мяч двигался быстрее, но этого не получалось из-за поля. По мнению Осинькина, «Ахмат» очень хорошая команда и все понимали, что предстоит тяжелый матч. Главный тренер уверен, можно было бы выжать из этой встречи намного больше.

Сегодня, 14 мая, «Ахмат» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0 в 29-м туре РПЛ.