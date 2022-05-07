Рыбус назвал секрет успеха Левандовски

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о своём партнёре по сборной Польши Роберте Левандовски.

Рыбус отметил, что считает Левандовски одним из лучших футболистов мира, особенно выделив профессионализм нападающего мюнхенской «Баварии».

«Видно, что он профессионал, который серьёзно относится к своей работе. Левандовски тренируется на 100 процентов, а к матчам он всегда готов. У него никогда не бывает травм», — заявил Рыбус на детской пресс-конференции с игроками «Локомотива».

Также защитник подчеркнул, что играть против Левандовски на тренировках невероятно сложно, поскольку звёздный форвард обладает отменной техникой и физикой.

В текущем сезоне 33-летний Левандовский провёл в составе «Баварии» 44 матча, в которых забил 49 голов и отдал шесть результативных передач.