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Рыбус назвал секрет успеха Левандовски

07 Мая 2022 • 16:53 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
1.25 6.60 10.50
08.05 18:30

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о своём партнёре по сборной Польши Роберте Левандовски.

Рыбус отметил, что считает Левандовски одним из лучших футболистов мира, особенно выделив профессионализм нападающего мюнхенской «Баварии».

«Видно, что он профессионал, который серьёзно относится к своей работе. Левандовски тренируется на 100 процентов, а к матчам он всегда готов. У него никогда не бывает травм», — заявил Рыбус на детской пресс-конференции с игроками «Локомотива».

Также защитник подчеркнул, что играть против Левандовски на тренировках невероятно сложно, поскольку звёздный форвард обладает отменной техникой и физикой.

В текущем сезоне 33-летний Левандовский провёл в составе «Баварии» 44 матча, в которых забил 49 голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бавария Сборная Польши Роберт Левандовски Мацей Рыбусь
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