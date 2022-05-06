Нагельсманн о Левандовски: «У нас состоялись позитивные переговоры с его агентом»

Главный тренере мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн вновь высказался насчёт ситуации с контрактом нападающего Роберта Левандовски. Напомним, что контракт польского форварда с «Баварией» истекает в 2023 году.

«У нас состоялись позитивные переговоры с его агентом Пини Захави. Сейчас это всё, что я могу вам сказать. Мы все знаем, что Пини – это тот человек, которому нравится вести переговоры. Нам нужно проявить немного терпения. Терпение – одно из главных преимуществ», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что ранее польская пресса заявляла о возможном переходе Левандовски в каталонскую «Барселону». Позже «Бавария» опровергла эти слухи.