Кан: «Мюллер носит герб «Баварии» внутри себя, в сердце»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о нападающем команды Томасе Мюллере.

«Томас Мюллер — это тот человек, который носит герб «Баварии» внутри себя, в сердце», – приводит слова Кана официальный сайт клуба.

32-летний немецкий нападающий выступает в команде с 2009 года. За все время футболист принял участие в 624 матчах, забил 226 мячей и отдал 242 голевые передачи во всех турнирах. Стоимость игрока согласно порталу transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» продлила действующее соглашение с Мюллером до конца июня 2024 года.