«Штуттгарт» не проиграл «Баварии» и улучшил шансы на выживание

Решившая все вопросы в этом сезоне «Бавария» в 33-м туре играла против «Штуттгарта». Встреча получилась веселой и богатой на моменты. Уже на восьмой минуте Тьягу Томаш с линии штрафной пробил под перекладину. Обилие шансов, Томас Мюллер попал в перекладину, а Константинос Мавропанос срезал мяч в свои ворота, перехватывая прострел. Перед перерывом Мюллер добился своего - 2:1.
Во втором тайме Томас снова попал в каркас, а Саша Калайджич сравнял счет ударом головой. «Бавария» не раз упускала форвардов, но те никак не могли переиграть Мануэля Нойера. С другой стороны лучший шанс был у Роберта Левандовски - штанга.
2:2, и «Штуттгарт» имеет шансы покинуть 16-е место, также «Арминия» практически гарантированно вылетает.
Протокол игры
|8'Томаш Тьягу (0:1)
|(1:1) Мавропанос Константинос35'
|(2:1) Мюллер Томас44'
|52'Калайджич Саша (2:2)
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен 72' (Толиссо Корентен ( 72') •Юпамекано Део•Ньянзу Танги 6' 63' (Зюле Никлас ( 63') •Альфонсо Дэвис•Горецка Леон 72' (Рока Марк ( 72') •Киммих Йозуа•Гнабри Серж 86' (Забитцер Марсель ( 86') •Мюллер Томас 86' (Чупо-Мотинг Эрик ( 86') •Коман Кингсли•Левандовски Роберт
Запасные: Ричардс Омар•Ульрайх Свен•Эрнандес Люка•Станишич Йосип
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Ито Хироки•Фюрих Крис 50' 63' (Кулибали Танги ( 63' ) • 74'Эндо Ватару•Каразор Атакан • 39'Соса Борна•Мармуш Омар 46' (Мангаля Орель ( 46') •Калайджич Саша 79' (Томми Эрик ( 79') •Томаш Тьягу 74' (Фёрстер Филипп ( 74')
08 мая. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).