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«Штуттгарт» не проиграл «Баварии» и улучшил шансы на выживание

08 Мая 2022 • 20:26 Комментировать
Бавария
2:2
Штуттгарт
окончен

Решившая все вопросы в этом сезоне «Бавария» в 33-м туре играла против «Штуттгарта». Встреча получилась веселой и богатой на моменты. Уже на восьмой минуте Тьягу Томаш с линии штрафной пробил под перекладину. Обилие шансов, Томас Мюллер попал в перекладину, а Константинос Мавропанос срезал мяч в свои ворота, перехватывая прострел. Перед перерывом Мюллер добился своего - 2:1.

Во втором тайме Томас снова попал в каркас, а Саша Калайджич сравнял счет ударом головой. «Бавария» не раз упускала форвардов, но те никак не могли переиграть Мануэля Нойера. С другой стороны лучший шанс был у Роберта Левандовски - штанга.

2:2, и «Штуттгарт» имеет шансы покинуть 16-е место, также «Арминия» практически гарантированно вылетает.

Протокол игры  
Бавария 2:2Штуттгарт
  8'Томаш Тьягу (0:1)
(1:1) Мавропанос Константинос35'   
(2:1) Мюллер Томас44'   
  52'Калайджич Саша (2:2)
Нойер МануэльПавар Бенжамен  72' (Толиссо Корентен (  72') Юпамекано ДеоНьянзу Танги   6'  63' (Зюле Никлас (  63') Альфонсо ДэвисГорецка Леон  72' (Рока Марк (  72') Киммих ЙозуаГнабри Серж  86' (Забитцер Марсель (  86') Мюллер Томас  86' (Чупо-Мотинг Эрик (  86') Коман КингслиЛевандовски Роберт
Запасные: Ричардс ОмарУльрайх СвенЭрнандес ЛюкаСтанишич Йосип
Мюллер ФлорианМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарИто ХирокиФюрих Крис   50'  63' (Кулибали Танги (  63'   74') Эндо ВатаруКаразор Атакан   39'Соса БорнаМармуш Омар  46' (Мангаля Орель (  46') Калайджич Саша  79' (Томми Эрик (  79') Томаш Тьягу  74' (Фёрстер Филипп (  74')
Запасные: Беяз ОмерМийо ЭнцоБаццоли ЛукаТибиди АлексисБредлов Фабиан
08 мая. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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окончен Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М 2.40 3.90 2.70
окончен Бавария 2:2 Штуттгарт 1.25 6.50 10.00
Идет 37 минута РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург
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Сегодня, 08 Мая
20:26 · Германия. Бундеслига
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