«Штуттгарт» не проиграл «Баварии» и улучшил шансы на выживание

Решившая все вопросы в этом сезоне «Бавария» в 33-м туре играла против «Штуттгарта». Встреча получилась веселой и богатой на моменты. Уже на восьмой минуте Тьягу Томаш с линии штрафной пробил под перекладину. Обилие шансов, Томас Мюллер попал в перекладину, а Константинос Мавропанос срезал мяч в свои ворота, перехватывая прострел. Перед перерывом Мюллер добился своего - 2:1.

Во втором тайме Томас снова попал в каркас, а Саша Калайджич сравнял счет ударом головой. «Бавария» не раз упускала форвардов, но те никак не могли переиграть Мануэля Нойера. С другой стороны лучший шанс был у Роберта Левандовски - штанга.

2:2, и «Штуттгарт» имеет шансы покинуть 16-е место, также «Арминия» практически гарантированно вылетает.