«Бавария» планирует продлить Нойера после подписания контракта с Мюллером

Мюнхенская «Бавария» определилась с футболистом, с которым хотела бы подписать новый контракт в ближайшее время. Речь идёт о голкипере Мануэле Нойере, чьё соглашение с «красными» истекает летом следующего сезона.

Сегодня «Бавария» официально объявила о продлении контракта с нападающим Томасом Мюллером. По сообщениям от Bild, Нойер является следующим в списке на нового соглашение, несмотря на ситуацию с Робертом Левандовски.

Напомним, что Нойер присоединился к «Баварии» летом 2011 года из гельзенкирхенского «Шальке». С тех пор голкипер выиграл с мюнхенцами две Лиги чемпионов.