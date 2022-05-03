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«Бавария» планирует продлить Нойера после подписания контракта с Мюллером

03 Мая 2022 • 16:30 Комментировать
Бавария
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Штуттгарт
1.25 6.50 10.50
08.05 18:30

Мюнхенская «Бавария» определилась с футболистом, с которым хотела бы подписать новый контракт в ближайшее время. Речь идёт о голкипере Мануэле Нойере, чьё соглашение с «красными» истекает летом следующего сезона.

Сегодня «Бавария» официально объявила о продлении контракта с нападающим Томасом Мюллером. По сообщениям от Bild, Нойер является следующим в списке на нового соглашение, несмотря на ситуацию с Робертом Левандовски.

Напомним, что Нойер присоединился к «Баварии» летом 2011 года из гельзенкирхенского «Шальке». С тех пор голкипер выиграл с мюнхенцами две Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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