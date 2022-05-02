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Чемпионат Германии. Бундеслига

Новая форма «Баварии» на следующий сезон фото

02 Мая 2022 • 08:25 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
1.25 6.60 11.00
08.05 18:30

Дизайнеры компании adidas разработали новый комплект домашней игровой формы для футболистов мюнхенской «Баварии». Экипировка выполнена в традиционных для немецкого гранда красно-белых цветах.

Снимки формы на сезон-2022/2023 опубликованы на портале Footy Headlines.

Примечательно, что команда не будет дожидаться нового сезона и продемонстрирует новый комплект в ближайшем матче со «Штуттгартом». Игра состоится в ближайшее воскресенье, 8 мая.

Добавим, что подопечные Юлиана Нагельсманна в прошлом туре досрочно стали чемпионами немецкой Бундеслиги.

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Бавария
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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