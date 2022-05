Дизайнеры компании adidas разработали новый комплект домашней игровой формы для футболистов мюнхенской «Баварии». Экипировка выполнена в традиционных для немецкого гранда красно-белых цветах.

Снимки формы на сезон-2022/2023 опубликованы на портале Footy Headlines.

Примечательно, что команда не будет дожидаться нового сезона и продемонстрирует новый комплект в ближайшем матче со «Штуттгартом». Игра состоится в ближайшее воскресенье, 8 мая.

Добавим, что подопечные Юлиана Нагельсманна в прошлом туре досрочно стали чемпионами немецкой Бундеслиги.

Here Are All Images of The Bayern München 22-23 Home Kit: https://t.co/LDsyEG3Auo