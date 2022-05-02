Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» продолжает следить за ситуацией Левандовски

02 Мая 2022 • 21:38 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
1.25 6.60 10.50
08.05 18:30

«Барселона» ведет наблюдение за ситуацией нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации Фабрицио Романо, каталонцы предложили польскому нападающему контракт на три года. Также существует другой вариант, согласно которому контракт может быть подписан по схеме 2+1.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб ведет переговоры о продлении соглашения с Левандовски, срок которого истекает в конце июня 2023 года.

33-летний нападающий в этом сезоне принял участие 44 матчах, забил 49 мячей и отдал 6 голевых передач. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Фабрицио Романо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 63 минута Байер Л 2:0 Айнтрахт Фр 1.75 4.10 4.40
Идет 62 минута Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг 3.85 3.90 1.91
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
21:38 · Германия. Бундеслига
«Барселона» продолжает следить за ситуацией Левандовски
21:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
21:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» — «Айнтрахт»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
19:25 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере Шлоттербека
18:46 · Германия. Бундеслига
Гинтер станет игроком «Фрайбурга»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Лаймер привлёк внимание «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»
10:05 · Германия. Бундеслига
Маттеус раскритиковал игроков «Баварии» за отдых на Ибице
08:25 · Германия. Бундеслига
Новая форма «Баварии» на следующий сезон фото
01 Мая
22:55 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Барселоны» рассказал о встрече с Левандовски
03:57 · Германия. Бундеслига
500 игроков за сезон - в Бундеслиге установлен новый рекорд
30 Апреля
23:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам на выезде
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен приобрести Брандта
21:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» ворвался в зону Лиги чемпионов, забив 4 мяча «Хоффенхайму»
21:22 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн со злостью отреагировал на поражение «Баварии»
19:54 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» считают Нуньеса слишком дорогой покупкой
Все новости
Рекомендуем