«Барселона» продолжает следить за ситуацией Левандовски

«Барселона» ведет наблюдение за ситуацией нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации Фабрицио Романо, каталонцы предложили польскому нападающему контракт на три года. Также существует другой вариант, согласно которому контракт может быть подписан по схеме 2+1.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб ведет переговоры о продлении соглашения с Левандовски, срок которого истекает в конце июня 2023 года.

33-летний нападающий в этом сезоне принял участие 44 матчах, забил 49 мячей и отдал 6 голевых передач. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 50 миллионов евро.