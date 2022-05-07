«Бавария» объявила о продлении контракта с голкипером

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх подписал новый контракт с клубом.

Соглашение 33-летнего стража ворот рассчитано до лета следующего года, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

«Мы рады, что Свен остаётся с нами ещё на год. С его характером и менталитетом он отлично вписывается в наш коллектив», – прокомментировал сделку спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Свен Ульрайх провёл 8 матчей во всех турнирах текущего сезона, пропустив 12 мячей и дважды сохранив ворота в неприкосновенности. В общей сложности на счету немца 78 поединков за самую титулованную команду страны.