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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гимнастка Трубникова считает Дзюбу очень добрым человеком

24 Января 2022 • 19:31 Комментировать
Зенит
...
Жилина
Через 13 ч. 43 мин.

Гимнастка Дарья Трубникова рассказала об опыте общения с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой. По словам спортсменки, игрок произвёл впечатление очень доброго человека.

«Артем очень добрый, открытый человек, всегда может прийти на помощь», – заявила Трубникова в интервью корреспондентам российского издания Sport 24.

Отметим, что Артём Дзюба не выступал за сборную России с лета 2021 года. Одной из главных тому причин является назначение Валерия Карпина на роль главного тренера. Напомним, что у Дзюбы и Карпина был конфликт, когда они оба представляли московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
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