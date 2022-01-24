Гимнастка Трубникова считает Дзюбу очень добрым человеком

Гимнастка Дарья Трубникова рассказала об опыте общения с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой. По словам спортсменки, игрок произвёл впечатление очень доброго человека.

«Артем очень добрый, открытый человек, всегда может прийти на помощь», – заявила Трубникова в интервью корреспондентам российского издания Sport 24.

Отметим, что Артём Дзюба не выступал за сборную России с лета 2021 года. Одной из главных тому причин является назначение Валерия Карпина на роль главного тренера. Напомним, что у Дзюбы и Карпина был конфликт, когда они оба представляли московский «Спартак».