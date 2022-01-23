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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: Игроку, который хорошо выступает в РПЛ, надо уходить в более сильную лигу, поэтому рад за Азмуна эксклюзив

23 Января 2022 • 13:00 Комментировать
Зенит
...
Жилина
25.01 10:00

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением по поводу подписания контракта нападающим Сердаром Азмуном с «Байером», куда футболист перейдет летом.

- Азмун подписал контракт с «Байером». Как это оцениваете?

- Рад за него. Футболист, который не первый год в России себя хорошо проявляет, причем не только в «Зените», а еще до него, этого заслуживает. Любому игроку, у которого есть амбиции, и который хорошо выступает в нашем чемпионате, надо уходить в более сильную лигу.

- То есть, он перерос уровень РПЛ?

- Не знаю. Но то, что он в России один из лучших, причем не первый год, однозначно.

- Переход в такой сильный клуб – это шаг вперед?

- Конечно. Вообще из нашего чемпионата мало кого приглашают в хорошие европейские чемпионаты. И если Азмуну поступило такое предложение, нужно им воспользоваться.

- Для «Зенита» уход Сердара - это большая потеря?

- Может, на каком-то этапе, да, но в целом нет. Были уходы и более значимые для «Зенита». Но, тем не менее, находятся ресурсы и возможности заменить ушедших футболистов. Это происходит во всех командах.

- Кем его заменить?

- В «Зените» человек сорок на контрактах. Чисто теоретически есть, кем его заменить. Я не думаю, что внутри чемпионата России его уход глобально скажется. Будет кто-то другой забивать. Состав у команды достаточно сбалансированный. Уход одного-двух человек не будет кардинально влиять на результат.

- Азмун дал комментарий сайту «Байера» без согласования с «Зенитом». Клуб должен применить к нему санкции, все-таки он на контракте с питерским клубом?

- Все должно быть, исходя из контракта. Если в договоре прописана опция, что он не имеет право давать интервью, то Азмун будет наказан. Если это упустили, то нужно оставить человека в покое. Он вправе разговаривать с кем хочет и о чем хочет.

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- Как думаете, может ли Азмун попроситься в аренду в «Байер» уже этой зимой?

- Допускаю такой вариант, но убежден, что решение будет принимать не он. Мнение Азмуна в этой ситуации не главное.

- Стоит ли «Зениту» отпускать его в аренду, если он все-таки попросится туда?

- Это вопрос людей, которые общаются с футболистом, знают его психику и характер. Я считаю, что если игрок хочет покинуть команду, пользы от него будет не много. Хотя есть и исключения. Некоторые футболисты при любом раскладе будут доказывать в каждом матче. Это уже внутреннее состояние человека. Если есть внутренняя мотивация от природы, что в шахматах, что на тренировке, что в товарищеских матчах, он всегда мотивирован и хочет доказывать, хоть за миллион рублей, хоть бесплатно. А есть категория людей, которые теряют мотивацию при определенных ситуациях.

- То, есть если у Азмуна чемоданное настроение, он может бросить играть?

- Я не знаю Азмуна лично, но я вижу, как он играет. Мне кажется, что он мотивирован, и у него не должно быть чемоданного настроения. Хотя всякое бывает.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Байер Леверкузен Константин Лепёхин Сердар Азмун
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