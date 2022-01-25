​«Зенит» забил 5 безответных мячей «Жилине»

Во вторник «Зенит» провёл товарищеский матч против словацкой «Жилины». Чемпион России последних лет в этой игре на сборах в ОАЭ особенных проблем не испытал, организовав пять безответных мячей. Главным героем поединка стал Александр Ерохин, который оформил хет-трик. Ещё по голу на свой счёт записали Артём Дзюба и Александр Мостовой – 5:0.

О том, как развивались события в этом матче, можно узнать из текстовой трансляции, которая проходила на страницах портала LiveResult.

Напомним, что ближе к завершению матча Сергей Семак использовал Артёма Дзюбу на позиции центрального защитника.