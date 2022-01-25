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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» забил 5 безответных мячей «Жилине»

25 Января 2022 • 11:51 Комментировать (1)
Зенит
5:0
Жилина
окончен

Во вторник «Зенит» провёл товарищеский матч против словацкой «Жилины». Чемпион России последних лет в этой игре на сборах в ОАЭ особенных проблем не испытал, организовав пять безответных мячей. Главным героем поединка стал Александр Ерохин, который оформил хет-трик. Ещё по голу на свой счёт записали Артём Дзюба и Александр Мостовой – 5:0.

О том, как развивались события в этом матче, можно узнать из текстовой трансляции, которая проходила на страницах портала LiveResult.

Напомним, что ближе к завершению матча Сергей Семак использовал Артёма Дзюбу на позиции центрального защитника.

Протокол игры  
Зенит 5:0Жилина
(1:0) Дзюба Артём8'   
(2:0) Мостовой Андрей21'   
(3:0) Ерохин Александр51'   
(4:0) Ерохин Александр70'   
(5:0) Ерохин Александр84'   
Одоевский ДаниилДуглас СантосАлип НуралыСутормин АлексейХотулёв ДанилаМалком ФилипеКузяев ДалерЕрохин АлександрОздоев МагомедМостовой АндрейДзюба Артём
Запасные: Саусь ВладиславКузнецов Даниил IIБязров ДавидКравцов КириллТимофеев Максим
Белько ЛюбомирМинарик ЯнАнанг БенсонКопас АдамРуснак МатушГоно МирославЯношка ЛукашСлебодник ТиборКапралик АдрианElvis Mashike SukisaДурис Давид
Запасные: Лейтнер ПатрикНемчик ТомашИлько ПатрикМраз ФилипЯмбор ТимотейПаур Якуб
25 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Жилина
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
25 Января 2022 в 12:03
оооо...это гений семака не даёт пакоя здюбе...))) можыт иво попробывать в воротах...))) а какие сэйвы будет выдавать этот переросток...))) весело будет
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