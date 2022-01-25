​Семак оценил игру Дзюбы в центре обороны

Заключительный отрезок товарищеского матча «Зенит» - «Жилина» Артём Дзюба провёл на позиции центрального защитника, повторно выйдя на поле. По словам главного тренера питерцев Сергея Семака, после спазма у Хотулёва вариант с Дзюбой в защите имел право на жизнь, учитывая тот факт, что у команды выбыл ряд центральных оборонцев. Семак предпочёл Дзюбу Кузяеву, когда поинтересовался состоянием Артёма.

Также наставник «сине-бело-голубых» оценил выступление Дзюбы на чужой позиции.

«Думаю, Дзюба сыграл хорошо. За исключением одного момента, там был перебор. Он решил поднять мяч, сыграть. Но в остальном сыграл достаточно уверенно», - слова Семака приводятся на клубном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» разгромил «Жилину» со счётом 5:0.