Трансфер Адамова в «Локомотив» под угрозой срыва, игрока может перехватить «Зенит»

Защитник «Урала» Арсен Адамов не смог договориться с московским «Локомотивом» об условиях контракта. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил журналист Илья Казаков. Также отмечается, что теперь Адамов может оказаться в составе «Зенита».

Ранее появлялись слухи, что «Локомотив» готов заплатить за Адамова «Уралу» 4 миллиона евро. Что касается «Зенита», то футболист рассматривается руководством «сине-бело-голубых» в качестве игрока ротации.

В этом сезоне 22-летний Адамов провёл 17 матчей в чемпионате России, где отметился одним забитым голом. Ранее защитник выступал за грозненский «Ахмат».