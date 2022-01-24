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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев: «Постараюсь не разочаровать болельщиков «Зенита»

24 Января 2022 • 17:07 Комментировать
Зенит
...
Жилина
Через 16 ч. 29 мин.

Новичок петербургского «Зенита» Иван Сергеев выразил надежду, что сможет оправдать доверие болельщиков «сине-бело-голубых». Также футболист заявил, что переход в петербургскую команду стал для него настоящим вызовом.

«Мне позвонил начальник команды, спросил, какой я хочу номер. Я спросил, свободен ли 33-й, и он ответил, что да. Это пошло еще со «Строгино», просто всегда нравился 33-й номер», – заявил Сергеев в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, что в первой половине чемпионата России Сергеев провёл 18 матчей за «Крылья Советов», где отметился 6 забитыми голами и 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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ЗЕНИТ ЖИЛИНА
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