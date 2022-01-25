​Дзюба поделился впечатлениями от игры на позиции защитника

Во вторничном контрольном поединке против «Жилины» форвард «Зенита» Артём Дзюба попробовал себя на позиции центрального защитника. Футболист поделился ощущениями от игры на незнакомой позиции.

«Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл», - высказался Дзюба, назвав игру в центре обороны интересным опытом. По словам футболиста, он получил удовольствие от этого отрезка матча.

Дзюба отметил, что его выход в обороне не был запланирован. Он уже приложил лёд, а затем ему поступило «предложение, от которого не отказываются».

Напомним, что «Зенит» разнёс «Жилину» с результатом 5:0. Один из голов забил Артём Дзюба ещё в первом тайме, когда он играл на привычной позиции в нападении.

«Зенит» свой ближайший официальный матч проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса» в Лиге Европы.