Чего хочет добиться «Зенит», ссылая Азмуна в дубль

«Зенит» может отправить Сердара Азмуна во вторую команду, наказав его таким образом за отъезд из клуба для подписания контракта с «Байером». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ситуацией.

В «Зените» крайне недовольны тем, что Сердар Азмун определился со своим будущим. Иранец подписал контракт с «Байером», куда планирует перебраться ближайшим летом после того, как соглашение с питерцами завершится. Однако «Зенит» явно уже не рассчитывает на Азмуна.

Появилась информация, что питерский клуб намерен оштрафовать Азмуна на 50 тысяч евро и готов отправить его во вторую команду. Официальным поводом тому станет, конечно, не сам факт подписания контракта форвардом с «Байером», ведь это разрешено. В «Зените» считают, что Азмун нарушил медицинский протокол, покинув расположение команды для заключения соглашения с «аспириновыми».

Откровенно говоря, в ссылку Азмуна во вторую команду не верится. Во-первых, уж вряд ли иранец и его агент не прописали в договоре условие о таком запрете. Для футболистов такого уровня абсолютно нормальным является положение о том, что он подписывается для первой команды. Во-вторых, стоит напомнить, что «Зенит-2» выступает в ФНЛ-2, где легионеры в принципе запрещены. То есть даже теоретически Азмун не сможет выступать за вторую команду питерцев.

Тем не менее, подобные новости едва ли появляются просто так, скорее это похоже на довольно прозрачный намёк. «Зенит» как бы говорит, что клубу Азмун больше не нужен. Не нужен настолько, что его готовы оставить на полгода вообще вне футбола.

Адресат намёка очевиден – это леверкузенский «Байер». «Зенит» ставит «аспириновых» перед довольно понятным выбором: или покупайте Азмуна сейчас за деньги, или получайте его летом после полугодового простоя. Шесть месяцев вне футбола – срок немалый, и Азмуну в этом случае придётся заново набирать кондиции, что, конечно, сложнее будет делать в новом коллективе и в новом чемпионате. Едва ли «Байер» в восторге от такой перспективы. Конечно, футболисты порой из-за травм пропускают больше и возвращаются в строй, но это всегда даётся с трудом.

У клубов осталась неделя, чтобы договориться. В Германии вскоре закрывается трансферное окно, да и «Зениту» надо определяться с внесением изменений в заявку на Лигу Европы. Наверное, в Санкт-Петербурге тоже хотели бы получить Юри Альберто (чей переход, кажется, согласован) уже сейчас. Вот только у «Зенита» все легионерские позиции заняты, поэтому для подписания нового «варяга» надо избавиться от одного из текущих.

В целом отношение «Зенита» к Азмуну в текущей ситуации понятно. Дело даже не в том, что иранец вряд ли готов в оставшиеся полгода отдавать все силы в матчах за питерский клуб, рискуя получить травму. Просто питерцы глобально решили все задачи в Премьер-лиге, а Лига Европы точно не вдохновляет так, как Лига чемпионов. В этой ситуации «Зенит» скорее предпочтёт уже наигрывать новый состав на следующий сезон.

Если же давать прогноз, то Азмун отправится в Леверкузен уже зимой. «Зенит» же получит компенсацию в размере 3-5 миллионов евро.

Роман Андреев