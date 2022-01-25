​Семак высказался о состоянии травмированных игроков «Зенита»

После победы над «Жилиной» в контрольном матче со счётом 5:0 главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии травмированных игроков команды. Слова специалиста приведены на клубном сайте «сине-бело-голубых».

По словам Семака, Ярослав Ракицкий уже начал работать в общей группе, а Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков – пока нет.

Также Семак сообщил, что Клаудиньо получил незначительное повреждение, поэтому он не сыграл против «Жилины», а провёл индивидуальную тренировку. Что касается Малкома, то рулевой «Зенита» выразил надежду на то, что бразилец начнёт присоединяться к общей группе на следующем сборе в Португалии.