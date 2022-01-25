​Семак попробовал Дзюбу на позиции центрального защитника

Зимние тренировочные сборы – время для экспериментов. Рулевой «Зенита» Сергей Семак ближе к завершению контрольного матча против словацкой «Жилины» решил попробовать Артёма Дзюбу на позиции центрального защитника. Учитывая габариты форварда, в центре обороны он смотрелся вполне естественно.

В первой части сезона Артём Дзюба провёл за «Зенит» 24 матча во всех соревнованиях. На счету нападающего 10 забитых голов и 9 результативных передач на партнёров.

Добавим, что после 18 сыгранных туров «Зенит» лидирует в Премьер-лиге России, опережая «Динамо» на два очка. Чемпионат возобновится в конце февраля.