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Петржела – об игре Дзюбы в центре защиты: «Видимо это замена Ракицкому»

25 Января 2022 • 20:30 Комментировать (1)
Зенит
5:0
Жилина
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удивил болельщиков команды на первом тренировочном зимнем сборе – в контрольном поединке против «Жилины» наставник на заключительные минуты отправил форварда Артёма Дзюбу на позицию центрального защитника.

Бывший рулевой питерцев Властимил Петржела оценил подобное решение российского специалиста. Чех пошутил над этим эпизодом, но также добавил, что у Дзюбы есть все необходимые качества для новой роли.

«Видимо это замена Ракицкому. А вообще хорошая идея для возрастного игрока. На закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником. Данные для защитника у него есть: хорошая координация, силовая борьба и великолепная игра на втором этаже», - цитирует Петржелу Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Zenituwka
25 Января 2022 в 20:42
Но нет скорости, ему все будут за спину забегать.
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