Черевченко: Такие результаты команды не из-за возвращения тренера

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Говорят, что приход нового тренера - это эмоциональный всплеск. У вас получается два матча подряд с командами из лидирующей группы, получились ничьи 0:0 с ЦСКА 3:3 с «Краснодаром». Может быть, иногда нужен команде именно такой ход, когда главный тренер уходит, потом возвращается, команда понимает, что потеряла, и начинает играть? Или причина в другом?

- Дело не в этом. Я же ребят давно знал, они меня давно знают тренерский штаб. Просто 3:3 и 0:0 - не тот счет, который нам нужен. Нам нужно выигрывать, потому что много ничьих наиграли, не хватает немножко.

- Вчера «Урал» победил, из-за чего «Химки» сейчас на последнем месте в турнирной таблице. То, что команда оказалась на последней строчке, как-то добавляет мотивации настроя на игру?

- Мотивация по-любому должна быть, без разницы, на каком месте находится команда, поэтому мы в таблицу не смотрим, мы ее и так знаем.

- Сегодня нет у вас Тихого и Боженова в стартовом составе. Что с ними случилось, почему?

- Они не тренировались 4 дня, я не вижу смысла выпускать их сегодня на игру в основном составе.