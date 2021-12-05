«Арсенал» одержал волевую победу над «Химками»

В очередном матче 17-го тура РПЛ встретились аутсайдеры «Химки» и «Арсенал». Подмосковная команда провела три вынужденные замены за 12 минут в начале матча и, возможно, в концовке это сказалось.
Именно «Химки» открыли счет, на 36-й минуте забил пенальти Резиуан Мирзов. Туляки ответили чудо-голом Зурико Давиташвили после перерыва, а в концовке Эванс Кангва вырвал победу - 2:1.
«Химки» остаются на самом дне, «Арсенал» уже 11-й.
Протокол игры
|Химки
|1:2
|Арсенал Тула
|(1:0) Мирзов Резиуан 36'
|61' Давиташвили Зурико (1:1)
|87' Кангва Эванс (1:2)
Лантратов Илья • Стойинович Душан • Данилкин Егор 25' ( Сабович Бесард ( 25') • Филин Александр 16' ( Трошечкин Александр ( 16') • Идову Брайн • 32'Дагерстол Филип • Глушаков Денис • 27'Набиуллин Эльмир • 85'Кухарчук Илья • Мирзов Резиуан • Адеми Кемаль 13' ( Долгов Александр ( 13')
Запасные: Соколов Артём • Генералов Егор • Садыгов Илья • Тихий Дмитрий • Боженов Кирилл • Давидян Давид • Сычёв Виталий
Коченков Антон • Смольников Игорь • Сокол Артём • Радакович Урош • Степанов Данил • Чаушич Горан • 83'Кангва Эванс • Гулиев Аяз • Кангва Кингс • 22'Давиташвили Зурико • Марков Евгений 77' ( Луценко Евгений ( 77')
Запасные: Беляев Максим • Камболов Руслан • Шамов Егор • Бьорнстрем Аксель • Панченко Кирилл • Аджоев Гурам • Левашов Михаил • Тудорие Александру • Пантелеев Владислав
05 декабря. Стадион "Арена Химки" (Химки).