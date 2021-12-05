«Арсенал» одержал волевую победу над «Химками»

В очередном матче 17-го тура РПЛ встретились аутсайдеры «Химки» и «Арсенал». Подмосковная команда провела три вынужденные замены за 12 минут в начале матча и, возможно, в концовке это сказалось.

Именно «Химки» открыли счет, на 36-й минуте забил пенальти Резиуан Мирзов. Туляки ответили чудо-голом Зурико Давиташвили после перерыва, а в концовке Эванс Кангва вырвал победу - 2:1.

«Химки» остаются на самом дне, «Арсенал» уже 11-й.