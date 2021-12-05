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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Арсенал» одержал волевую победу над «Химками»

05 Декабря 2021 • 15:55 Комментировать
Химки
1:2
Арсенал Тула
окончен

В очередном матче 17-го тура РПЛ встретились аутсайдеры «Химки» и «Арсенал». Подмосковная команда провела три вынужденные замены за 12 минут в начале матча и, возможно, в концовке это сказалось.

Именно «Химки» открыли счет, на 36-й минуте забил пенальти Резиуан Мирзов. Туляки ответили чудо-голом Зурико Давиташвили после перерыва, а в концовке Эванс Кангва вырвал победу - 2:1.

«Химки» остаются на самом дне, «Арсенал» уже 11-й.

Протокол игры  
Химки 1:2 Арсенал Тула
(1:0) Мирзов Резиуан 36'    
    61' Давиташвили Зурико (1:1)
    87' Кангва Эванс (1:2)
Лантратов Илья Стойинович Душан Данилкин Егор   25' (Сабович Бесард (   25') Филин Александр   16' (Трошечкин Александр (   16') Идову Брайн   32' Дагерстол Филип Глушаков Денис   27' Набиуллин Эльмир   85' Кухарчук Илья Мирзов Резиуан Адеми Кемаль   13' (Долгов Александр (   13')
Запасные: Соколов Артём Генералов Егор Садыгов Илья Тихий Дмитрий Боженов Кирилл Давидян Давид Сычёв Виталий
Коченков Антон Смольников Игорь Сокол Артём Радакович Урош Степанов Данил Чаушич Горан   83' Кангва Эванс Гулиев Аяз Кангва Кингс   22' Давиташвили Зурико Марков Евгений   77' (Луценко Евгений (   77')
Запасные: Беляев Максим Камболов Руслан Шамов Егор Бьорнстрем Аксель Панченко Кирилл Аджоев Гурам Левашов Михаил Тудорие Александру Пантелеев Владислав
05 декабря. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

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Химки Арсенал Тула
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окончен Химки 1:2 Арсенал Тула 2.43 3.35 3.05
Идет 45 минута Нижний Новгород 2:1 Рубин 4.1 3.55 1.95
Идет 50 минута Динамо Москва 1:0 Уфа 1.47 4.8 6.6
05.12  19:00 Сочи ... Краснодар 2.43 3.45 2.95
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