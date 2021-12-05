Черевченко: «Меня просто поражают некоторые футболисты»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотелось понять по заменам, по травмам. Что там у игроков?

- Да, получили повреждения, серьезные? Я не знаю. Завтра утром будем разбираться, там выходной и будет ясная картина уже.

- Данилкин тоже? Третья замена тоже вынужденная?

- Да.

- Как в такой ситуации действовать? Вообще ситуация для футбола уникальная - три слота для замен использовали в первом тайме.

- Бывает такое. Меня просто поражают футболисты, которые делают расстроенные лица, когда не попадают в состав, а когда выходят, еще и голы себе привозят. Мне это не понятно.

- Про кого сейчас идет речь?

- Какая разница? Мы сами разберемся все.

- Миодраг Божович похвалил «Химки», сказав, что вы правильно перестраивались в сложившихся условиях, в которые попали. Были ли у вас еще какие-то варианты, например, в перерыве?

- Вариантов не было.

- Насколько именно это повлияло на результат?

- Как вы думаете? Если в первом тайме три замены вынужденные, влияет ли это на результат?

Реклама

- То, что получил красную карточку Идову…

- … это его проблемы. Это проблемы Идову, мы будем с ним разговаривать.