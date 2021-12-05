Божович объяснил отсутствие Хлусевича в составе на матч с «Химками»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Арсенала» сейчас наибольшее количество пропущенных голов среди всех команд чемпионата. А «Химки» умудрились «Краснодару» три забить в прошлом туре. Почему так много «Арсенал» пропускает, и как сегодня этого не допустить?

- Пропускаем потому, что очень много индивидуальных ошибок у нас было. Потом никак не можем вывести один состав подряд, чтобы играть каждый матч. У нас кадровые проблемы с игроками. Мы не можем хорошо сыграться, это одна из причин. Сегодня другая игра, так что сегодня не будет ни как с «Краснодаром», ни как с «Локомотивом». Сегодня играют «Химки» и Тула.

- Сегодня мы увидели, что у вас в составе нет Хлусевича. Что случилось?

- Он пожаловался на дискомфорт два дня назад, поэтому его нет.

- При этом еще из-за дисквалификации не будет сегодня Костадинова. Как сегодня справляться без двух основных футболистов?

- Мы справляемся каждую игру, так что те, кто их заменят, я думаю, достойно проведут игру.