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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вагнер Лава и Фернандо в «Химках» не будет

04 Декабря 2021 • 23:10 Комментировать (1)
Химки
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Арсенал Тула
Через 13 ч. 2 мин.

На днях ходили слухи, что бразильские футболисты Вагнер Лав и Фернандо, ранее уже выступавшие в России, могут пополнить ряды одного из аутсайдеров Премьер-лиги, «Химок». Однако, в клубе опровергли возможный расклад событий.

Руководитель «Химок» Роман Терюшков в интервью Sport24 заявил, что приглашение вышеуказанных легионеров никогда не было в их планах. «Зачем они нам? Мы все-таки заинтересованы в развитии российской молодежи», - подчеркнул специалист.

Стоит уточнить, что Вагнер Лава также сватали в московский ЦСКА, где он провел львиную часть своей карьеры. Что касается Фернандо, то игрок уже долгое время пребывает в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Вагнер Лав Фернандо
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