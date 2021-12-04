Вагнер Лава и Фернандо в «Химках» не будет

На днях ходили слухи, что бразильские футболисты Вагнер Лав и Фернандо, ранее уже выступавшие в России, могут пополнить ряды одного из аутсайдеров Премьер-лиги, «Химок». Однако, в клубе опровергли возможный расклад событий.

Руководитель «Химок» Роман Терюшков в интервью Sport24 заявил, что приглашение вышеуказанных легионеров никогда не было в их планах. «Зачем они нам? Мы все-таки заинтересованы в развитии российской молодежи», - подчеркнул специалист.

Стоит уточнить, что Вагнер Лава также сватали в московский ЦСКА, где он провел львиную часть своей карьеры. Что касается Фернандо, то игрок уже долгое время пребывает в статусе свободного агента.