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Давиташвили считает, что удачно заменил Хлусевича

05 Декабря 2021 • 16:09 Комментировать
Химки
1:2
Арсенал Тула
окончен

Лучший футболист матча «Химки» - «Арсенал» (1:2) Зурико Давиташвили поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень важный матч был для нас, я очень рад, что мы выиграли и набрали важные три очка. Конечно, очень приятно забивать гол, но для меня на первом месте победа.

- Вы сегодня были вместо Хлусевича, это, наверное, дополнительная нагрузка? Потому что привыкли, что Хлусевич много для  команды делает, и от вас тоже сегодня требовалось очень много.

- Конечно, всегда сложно, когда футболист хорошо играет, и потом вместо него выходишь, но, думаю, что все получилось хорошо.

- Вы в первом тайме играли на правом  фланге, а Эванс играл слева. В перерыве вам Божович сказал поменяться. Почему так?

- Он сказал так, чтобы мы поменялись флангами. Но результат то есть.

- Вы не были против играть на левом?

- Нет, конечно. Мне даже лучше было.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Зурико Давиташвили
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