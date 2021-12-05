​«Химки» потеряли двух игроков в начале матча с «Арсеналом»

Воскресную программу 17-го тура чемпионата России открывает матч между «Химками» и «Арсеналом». Уже в начале встречи Игорю Черевченко пришлось делать две замены – травмы получили нападающий Кемаль Адеми и защитник Александр Филин.

Кемаль Адеми выступает за «Химки» с лета текущего года. В сезоне 2021/2022 форвард провёл в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров. Что касается Александра Филина, то он провёл 14 игр без результативных действий.

Следить за матчем Премьер-лиги России между «Химками» и «Арсеналом» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.