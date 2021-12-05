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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Химки» потеряли двух игроков в начале матча с «Арсеналом»

05 Декабря 2021 • 14:20 Комментировать
Химки
1:2
Арсенал Тула
окончен

Воскресную программу 17-го тура чемпионата России открывает матч между «Химками» и «Арсеналом». Уже в начале встречи Игорю Черевченко пришлось делать две замены – травмы получили нападающий Кемаль Адеми и защитник Александр Филин.

Кемаль Адеми выступает за «Химки» с лета текущего года. В сезоне 2021/2022 форвард провёл в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров. Что касается Александра Филина, то он провёл 14 игр без результативных действий.

Следить за матчем Премьер-лиги России между «Химками» и «Арсеналом» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Филин Кемаль Адеми
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окончен Химки 1:2 Арсенал Тула 2.43 3.35 3.05
Идет 45 минута Нижний Новгород 2:1 Рубин 4.1 3.55 1.95
Идет 50 минута Динамо Москва 1:0 Уфа 1.47 4.8 6.6
05.12  19:00 Сочи ... Краснодар 2.43 3.45 2.95
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