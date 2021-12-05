Божович: «Мы сегодня были лучше и заслуженно выиграли»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Химками» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень непростой матч. Хотелось бы понять, почему в первом тайме не получилось забить - только потому, что Лантратов был так хорош, или не хватало давления все-таки?

- Лантратов играл очень хорошо, он не раз выручал свою команду. Честно говоря, мне все равно когда мы забили, для меня самое важное, что мы выиграли.

- «Химки» быстро сделали свои замены. Не было ли у вас желания свою замену сделать свою замену, например, в два нападающих сыграть и добавить давления?

- У них не оставалось на три игрока меньше, а все те же 11. Иногда бывает. Вы задали правильный вопрос, порой тренер думает, надо ли выпустить второго нападающего, заменить того или иного. Но решения принимаются такие, как получаются. Иногда везет, иногда не везет. С заменами так же. Соперник делал замены, потому что там были травмированные, а не потому, что они хотели нам преподнести какой-то сюрприз. Да, они по ходу матча перестроились на другую схему и все сделали, как положено. Просто думаю, что мы сегодня были лучше и заслуженно выиграли.