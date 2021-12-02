Ловрен иронично высказался о результатах голосования за «Золотой мяч»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен остался недоволен итогами премии за звание лучшего футболиста мира по итогам 2021 года. В частности, хорват не согласен с позицией своего бывшего партнера по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха.

Египтянин занял лишь седьмую строчку по результатам голосования, за что Ловрен высмеял организацию France Football. «Мо (прим. – Салах), продолжай в том же духе и в следующем году они поднимут тебя в шестерку лучших. Он заслужил гораздо большего признания!» - написал футболист питерской команды у себя в «Твиттере».

Напомним, что о недооценке выступлений Салаха ранее высказывались многие эксперты. Сам же игрок отказался комментировать эту ситуацию.