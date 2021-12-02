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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловрен иронично высказался о результатах голосования за «Золотой мяч»

02 Декабря 2021 • 14:30 Комментировать (3)
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
7.00 4.70 1.45
04.12 18:00

Защитник «Зенита» Деян Ловрен остался недоволен итогами премии за звание лучшего футболиста мира по итогам 2021 года. В частности, хорват не согласен с позицией своего бывшего партнера по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха.

Египтянин занял лишь седьмую строчку по результатам голосования, за что Ловрен высмеял организацию France Football. «Мо (прим. – Салах), продолжай в том же духе и в следующем году они поднимут тебя в шестерку лучших. Он заслужил гораздо большего признания!» - написал футболист питерской команды у себя в «Твиттере».

Напомним, что о недооценке выступлений Салаха ранее высказывались многие эксперты. Сам же игрок отказался комментировать эту ситуацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Деян Ловрен Мохамед Салах
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Горлов Пётр
02 Декабря 2021 в 15:41
Всё банально просто. Кто платит(Карлик), тот и заказывает музыку)))
Ando Loko
02 Декабря 2021 в 14:49
Чего все носятся с Салахом? Он провел сильный прошлый сезон, но не более чем просто "сильный"
Ливерпуль ничего не выиграл, в финалах не играл, в сборной всё очень скромно...
Id152079006
02 Декабря 2021 в 15:15
Почему все носятся с Салахом? Потому что на сегодняшний день - он лучший игрок в мире!!!
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