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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп не согласен с мнением, что Салах является эгоистом на футбольном поле

03 Декабря 2021 • 22:37 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
7.50 4.80 1.42
Через 18 ч. 2 мин.

На пресс-конференции в преддверии поединка между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп ответил на вопрос журналистов касательно стиля игры лидера команды Мохамеда Салаха. Немецкий специалист заявил, что не считает египтянина эгоистом, а также объяснил, почему футболист так часто берет инициативу на себя.

«Мы никогда не ругали Салаха за принятые им решение. Не было такого, что упрекали в жадности или эгоизме. Вы должны понимать, что кому-то необходимо вести за собой партнеров. Тем более, статистика доказывает, что риск преимущественно оправдывает себя», - приводит слова Клоппа Football Daily.

Напомним, что в текущем розыгрыше АПЛ Салах является абсолютным лидером по системе гол+пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Biz_plan
03 Декабря 2021 в 22:53
Клопп хорошо знает своих игроков, и все "рискованные" действия им санкционированы. Результативность Салаха и Ливерпуля тому подтверждение.
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04.12  18:00 Ньюкасл ... Бёрнли 2.15 3.5 3.45
04.12  18:00 Вулверхэмптон ... Ливерпуль 6.4 4.5 1.5
04.12  20:30 Уотфорд ... Манчестер Сити 11 6.4 1.26
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