Клопп не согласен с мнением, что Салах является эгоистом на футбольном поле

На пресс-конференции в преддверии поединка между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп ответил на вопрос журналистов касательно стиля игры лидера команды Мохамеда Салаха. Немецкий специалист заявил, что не считает египтянина эгоистом, а также объяснил, почему футболист так часто берет инициативу на себя.

«Мы никогда не ругали Салаха за принятые им решение. Не было такого, что упрекали в жадности или эгоизме. Вы должны понимать, что кому-то необходимо вести за собой партнеров. Тем более, статистика доказывает, что риск преимущественно оправдывает себя», - приводит слова Клоппа Football Daily.

Напомним, что в текущем розыгрыше АПЛ Салах является абсолютным лидером по системе гол+пас.