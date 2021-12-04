​Клопп прокомментировал вырванную победу в гостях у «Вулверхэмптона»

«Ливерпуль» вышел на первое место в Премьер-лиге за счёт гостевой победы над «Вулверхэмптоном», вырванной в компенсированное время. После игры комментарий дал рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Всё здорово. Это был сложный матч. Нам приходилось сражаться с соперником, который изменил свой подход. Обычно они действуют не так, но сегодня они глубоко оборонялись и выискивали шансы для контратак. Это было сложно, потому что нет игрока быстрее, чем Адама Траоре.

Для нас это было испытание в плане концентрации. Мы упустили классные моменты, как с Диогу Жотой, но мы должны были оставаться в игре. Мы сделали замены, и одна из них сработала, чему я очень рад.

Условия были сложными, потому что при счёте 0:0 есть давление. Очень хорошо, что мы справились», - слова Клоппа на своём сайте приводит BBC.