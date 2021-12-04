​Ориги: «Показали менталитет «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги дал комментарий после гостевой победы над «Вулверхэмптоном». Именно Ориги забил единственный гол в матче в добавленное ко второму тайму время.

«Мы много сражались, это была сложная игра против сильной команды как в обороне, так и в атаке. Мы хотели только победы, и это показывает наш менталитет. Мы набрали три очка, которые важны для сохранения динамики. В таких матчах забить не сразу получается, но ты пытаешься и пытаешься. Мы работали и сохраняли спокойствие.

Юрген Клопп сказал нам, что мы провели хорошую игру. Он был счастлив, как и все в раздевалке. Мы приехали за победой и её добились», - слова Ориги приводит на своём сайте BBC.