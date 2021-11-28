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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Жота – исключительный футболист, это был идеальный трансфер»

28 Ноября 2021 • 18:15 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
04.12 18:00

В текущем туре английской Премьер-лиги нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота продлил свою голевую серию, выйдя на вторую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата. Подобные достижения игрока не остались без внимания наставника команды Юргена Клоппа.

«Жота – исключительный футболист и очень хороший парень. Это был идеальный трансфер для клуба, у него есть все необходимые нам качества. Он умен, техничен, физически силен. Но самое главное, что у него есть огромное желание. Да, прошлый сезон получился немного смазанным из-за травмы, но сейчас он прекрасно встроился в коллектив», - сказал Клопп в интервью The Guardian.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Диогу Жота
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
28 Ноября 2021 в 18:53
Скромничает Клопп )) раскрылся он в полной мере именно у него ,хотя и у Волков его пообтесали , а вот Симеоне профукал игрока ,а самое главное это то что у Клопа нет примадон , есть команда ,есть командные цели ,хотя и идивидуалистов море ,но говнюков нет . Звездить иногда начинает Саллах , но потом как то трезвеет .
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