Клопп: «Жота – исключительный футболист, это был идеальный трансфер»

В текущем туре английской Премьер-лиги нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота продлил свою голевую серию, выйдя на вторую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата. Подобные достижения игрока не остались без внимания наставника команды Юргена Клоппа.

«Жота – исключительный футболист и очень хороший парень. Это был идеальный трансфер для клуба, у него есть все необходимые нам качества. Он умен, техничен, физически силен. Но самое главное, что у него есть огромное желание. Да, прошлый сезон получился немного смазанным из-за травмы, но сейчас он прекрасно встроился в коллектив», - сказал Клопп в интервью The Guardian.