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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» активизировался в переговорах по вингеру «Порту» слухи

28 Ноября 2021 • 19:24 Комментировать
Портимоненсе
...
Порту
7.20 4.40 1.45
03.12 22:00

«Ливерпуль» остался впечатлен выступлениями одного из футболистов своего соперника по групповому этапу Лиги чемпионов – речь идет о вингере «Порту» Луисе Диасе. Колумбиец своими показателями в текущем сезоне привлек внимание целого ряда европейских топ-клубов.

Впрочем, как свидетельствует издание Record, пока только «Ливерпуль» начал активную работу по возможному трансферу. Согласно источнику, мерсисайдцы обговаривают детали сотрудничества с представителями футболиста, после чего примут решения, обращаться ли напрямую к руководству «Порту».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают возможную сделку в 25 миллионов евро. На счету Диаса девять голов в 11 матчах нынешнего розыгрыша португальского чемпионата.


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Ливерпуль Порту Луис Диас
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