«Ливерпуль» остался впечатлен выступлениями одного из футболистов своего соперника по групповому этапу Лиги чемпионов – речь идет о вингере «Порту» Луисе Диасе. Колумбиец своими показателями в текущем сезоне привлек внимание целого ряда европейских топ-клубов.

Впрочем, как свидетельствует издание Record, пока только «Ливерпуль» начал активную работу по возможному трансферу. Согласно источнику, мерсисайдцы обговаривают детали сотрудничества с представителями футболиста, после чего примут решения, обращаться ли напрямую к руководству «Порту».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают возможную сделку в 25 миллионов евро. На счету Диаса девять голов в 11 матчах нынешнего розыгрыша португальского чемпионата.