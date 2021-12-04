Клопп раскритиковал АПЛ за насыщенный график в декабре

Приближается самый сложный и насыщенный для английских команд отрезок в сезоне – в декабре футболисты будут вынуждены сыграть девять матчей в течение 28 дней. Касательно подобной системы графика снова негативно высказался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Немецкий специалист признал, что его подопечные уже привыкли к подобным нагрузкам, но не упустил возможности раскритиковать руководство чемпионата за игнорирование просьб клубов.

«Это сумасшествие. Не могу по-другому описать. Все идет хорошо, пока не приближается декабрь. Это просто безумие и всегда будет безумием. При этом, разговоры о этой проблеме ведутся уже очень давно», - сказал Клопп в эфире ВВС.