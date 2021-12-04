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​«Легенда»: Клопп расхвалил Ориги после его победного гола

04 Декабря 2021 • 20:57 Комментировать (2)
Вулверхэмптон
0:1
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не поскупился на комплименты в адрес Дивока Ориги. Именно гол бельгийца в добавленное время принёс «Ливерпулю» гостевую победу над «Вулверхэмптоном».

«Дивок Ориги, легенда, решил всё, и это отличная история. Ориги – невероятный нападающий, который по разным причинам играет не так часто. Надеюсь, однажды он найдёт тренера, который будет задействовать его чаще, чем я.

Ориги – один из лучших завершителей атак, каких я видел в своей жизни. У нас есть замечательное атакующее трио, поэтому Дивок играет не всё время, но он вносит свой вклад», - слова Клоппа приводит на своём сайте BBC со ссылкой на Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дивок Ориги
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Biz_plan
04 Декабря 2021 в 21:15
Ориги выходил на замену в чемпионате в трех матчах, оин раз просто на две минуты. Забил два гола. В кубке Лиги два гола в двух матчах.
У Клоппа всегда на лавке есть джокер.
Underdog !
04 Декабря 2021 в 20:59
Он действительно стал значимой фигурой после победного розыгрыша ЛЧ. Такой себе Сульшер
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