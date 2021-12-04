​«Легенда»: Клопп расхвалил Ориги после его победного гола

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не поскупился на комплименты в адрес Дивока Ориги. Именно гол бельгийца в добавленное время принёс «Ливерпулю» гостевую победу над «Вулверхэмптоном».

«Дивок Ориги, легенда, решил всё, и это отличная история. Ориги – невероятный нападающий, который по разным причинам играет не так часто. Надеюсь, однажды он найдёт тренера, который будет задействовать его чаще, чем я.

Ориги – один из лучших завершителей атак, каких я видел в своей жизни. У нас есть замечательное атакующее трио, поэтому Дивок играет не всё время, но он вносит свой вклад», - слова Клоппа приводит на своём сайте BBC со ссылкой на Sky Sports.