Салах не захотел отвечать на вопрос об итогах голосования за «Золотой мяч»

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах пообщался с британскими журналистами. Во время интервью египетскому бомбардиру задали вопрос об итогах «Золотого мяч» в этом году. Игрок уклонился от ответа.

«Золотой мяч»? Без комментариев по этому поводу», - приводит слова африканского форварда The Sun.

Напомним, что по результатам голосования 29-летний нападающий финишировал на седьмом месте. Обладателем престижной награды стал Лионель Месси.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Салах провел 14 поединков, отметившись 13 забитыми мячами и восемью результативными передачами.