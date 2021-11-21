Слуцкий: «Погода, качество поля, всё это подразумевает очень интересную и, я надеюсь, содержательную игру»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, будет правильно сказать, что дисквалификация Хвичи - это главная проблема сегодня или нет?

- Не то, что проблема. Я просто не рассуждаю такими категориями. Мы еще после игры с «Ростовом» знали, что Кварацхелия дисквалифицирован, поэтому как бы в моей голове его не было больше, чем две недели.

- Если всю команду взять за 100%, отсутствие Хвичи - это минус сколько процентов от этого?

- Не знаю, бывает по-разному, потому что он все-таки молодой игрок и не всегда стабильный, поэтому этот процент очень сильно рознится.

- В прошлой игре был Костюков впереди, сейчас Онугха будет играть. В отсутствие Деспотовича у них равноценные шансы и возможности?

- Они конкурируют. У нас не так много позиций, где есть конкуренция. В группе атаки у нас есть опция выбора в лице Онугхи, Костюкова и Игнатьева.

- Вы прекрасно знаете футбольный клуб «Сочи». Как думаете, сегодня игра получится открытой, на встречных курсах?

- Сложно очень сказать, потому что очень многое будет зависеть от того, как будет развиваться сама игра, но погода, качество поля, всё это подразумевает очень интересную и, я надеюсь, содержательную игру.