Олег Шатов покинул «Рубин» и приостановил свою игровую карьеру

Официальные страницы «Рубина» в социальных сетях сообщили, что Олег Шатов покидает команду – 31-летний футболист расторг свой трудовой договор с клубом по обоюдному согласию, а также на некоторое время приостановил профессиональную карьеру.

Причиной подобного решения полузащитник назвал постоянные проблемы со здоровьем и рецидивы травм. Примечательно, что Шатов присоединился к казанской команде летом прошлого года, приняв за это время участие в 25 матчах. В конце минувшего сезона главный тренер Леонид Слуцкий заявлял, что игрок является лидером раздевалки «Рубина».

«Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!», - говорится в публикации, опубликованной пресс-службой клуба.