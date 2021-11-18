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Олег Шатов покинул «Рубин» и приостановил свою игровую карьеру

18 Ноября 2021 • 17:59 Комментировать (1)
Сочи
...
Рубин
1.70 4.00 4.80
21.11 19:30

Официальные страницы «Рубина» в социальных сетях сообщили, что Олег Шатов покидает команду – 31-летний футболист расторг свой трудовой договор с клубом по обоюдному согласию, а также на некоторое время приостановил профессиональную карьеру.

Причиной подобного решения полузащитник назвал постоянные проблемы со здоровьем  и рецидивы травм. Примечательно, что Шатов присоединился к казанской команде летом прошлого года, приняв за это время участие в 25 матчах. В конце минувшего сезона главный тренер Леонид Слуцкий заявлял, что игрок является лидером раздевалки «Рубина».

«Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!», - говорится в публикации, опубликованной пресс-службой клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Шатов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
18 Ноября 2021 в 18:21
Эх, Олежа, Олежа, как же ты был хорош при АВБ и как же ты рассыпался.. Обидно.
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