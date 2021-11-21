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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: Мы заблуждаемся по поводу формы «Рубина»

21 Ноября 2021 • 19:31 Комментировать
Сочи
1:2
Рубин
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы сказали, что «Рубин» - очень опасный соперник и персональными действиями, и командными. Но в последнее время «Рубин» не в лучшей форме и не производит такого впечатления…

- Мы заблуждаемся, нам нужно показать свою игру и продемонстрировать все свои умения и навыки на футбольном поле. Мы готовились, все в строю, заключительный матч первого круга, свои трибуны…

- Терехов окончательно оправился после повреждения, ушиба, с которым вернулся из сборной?

- Да, там ничего такого серьезного не было. Он через день приступил к тренировочной работе. Не испытывал никаких проблем в связи с этим.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Владимир Федотов Сочи
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