Федотов: Мы заблуждаемся по поводу формы «Рубина»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы сказали, что «Рубин» - очень опасный соперник и персональными действиями, и командными. Но в последнее время «Рубин» не в лучшей форме и не производит такого впечатления…

- Мы заблуждаемся, нам нужно показать свою игру и продемонстрировать все свои умения и навыки на футбольном поле. Мы готовились, все в строю, заключительный матч первого круга, свои трибуны…

- Терехов окончательно оправился после повреждения, ушиба, с которым вернулся из сборной?

- Да, там ничего такого серьезного не было. Он через день приступил к тренировочной работе. Не испытывал никаких проблем в связи с этим.