«Сочи» и «Рубин» обнародовали стартовые составы на матч РПЛ

Программу 15-го тура российской Премьер-лиги закрывают «Сочи» и «Рубин», которые будут выяснять отношения в очной встрече. Задача хозяев поля – вернуть себе вторую строчку в чемпионате, а гости попытаются взобраться в верхнюю часть турнирной таблицы.

Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами. Отметим, что в основе «Сочи» снова выйдет нападающий Маттео Кессьера, отличившийся по дублю в ворота ЦСКА и тульского «Арсенала» в последних двух матчах.

Что касается «Рубина», то с первых минут на поле появятся Андерс Дрейер и Герман Онугха.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родригу, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кессьера.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Бакаев, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.