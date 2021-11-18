«Сочи» – претендент на попадание в Лигу чемпионов: Миф или реальность

На перерыв, связанный с ноябрьскими матчами отбора к ЧМ-2022, южане уходили в приподнятом настроении. Они выиграли 4 из 5 последних матчей в РПЛ, благодаря чему вышли на второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту». У «Сочи» сложился сомнительный имидж, учитывая перевоплощение из питерского «Динамо», но по-футбольному на юге России появился ещё один интересный клуб – со скромным составом он претендует на Лигу чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, в чём сила «Сочи» и каковы перспективы команды в сезоне-2021/22.

Почти два года назад Владимир Федотов принял «Сочи». На тот момент дела у клуба шли не лучшим образом – команда болталась в зоне вылета. Заболотный, Заика и Барсов играют за «Сочи» со времён ФНЛ, а ещё состав был усилен теми игроками, у которых не было регулярной практики в «Зените». Но это не помешало Федотову вывести команду в еврокубки, поднять её в число лидеров РПЛ и развивать футболистов.

Под руководством Федотова заиграли те, кого перестали воспринимать всерьёз, о ком не слышали, на кого не надеялись и над кем подшучивали. Заболотный ушёл на повышение в ЦСКА, где имеет регулярную игровую практику. У Кокорина в 10 матчах набралось 7 мячей. Терехов всю карьеру провёл в ФНЛ, а в 31 год добился вызова в сборную. Жоазиньо, Бурмистров, Цаллагов, Маргасов и Юсупов доказали, что они – не списанный материал, а стабильные игроки, на которых можно положиться. Нобоа в 36 лет и вовсе говорит, что сейчас у него лучший период в карьере.

Тренерская сила Федотова

Оптимизм. Главный тренер называет Терехова быстроногим, Заболотного – зверюгой, а Нобоа – лучиком света. Кристиан и сам признавался, что в «Сочи» каждый человек чувствует себя частью семьи. По словам Нобоа, в клубе изменилась атмосфера, а каждый из партнёров помогает друг другу. Игрок сборной России Терехов вспоминал, что Федотов выбирает футболистов не в последнюю очередь по человеческим качествам.

Главный тренер называет Терехова быстроногим, Заболотного – зверюгой, а Нобоа – лучиком света. Кристиан и сам признавался, что в «Сочи» каждый человек чувствует себя частью семьи. По словам Нобоа, в клубе изменилась атмосфера, а каждый из партнёров помогает друг другу. Игрок сборной России Терехов вспоминал, что Федотов выбирает футболистов не в последнюю очередь по человеческим качествам. Мотивация. Главный тренер уделяет большое внимание предматчевым словам и установкам. По словам подопечных, Федотов никогда не говорит банальные и одинаковые фразы. Каждый раз у него получается по-новому и эффективно настраивать футболистов.

Главный тренер уделяет большое внимание предматчевым словам и установкам. По словам подопечных, Федотов никогда не говорит банальные и одинаковые фразы. Каждый раз у него получается по-новому и эффективно настраивать футболистов. Индивидуальные разговоры. Форвард Антон Заболотный говорил Федотову, что ему сложно забивать голы. Однако наставник, словно великий философ и мотиватор, начал внушать Антону, что он был негативно настроен и постоянно думал о том, как всё сложно, вместо того, чтобы говорить «Я забиваю легко». И это дало результат – 14 мячей за «Сочи». Перед этим в «Зените» был всего 1 матч за основу. В Питере на него оказывалось давление, а в Сочи удалось успокоиться и сосредоточиться на работе.

Форвард Антон Заболотный говорил Федотову, что ему сложно забивать голы. Однако наставник, словно великий философ и мотиватор, начал внушать Антону, что он был негативно настроен и постоянно думал о том, как всё сложно, вместо того, чтобы говорить «Я забиваю легко». И это дало результат – 14 мячей за «Сочи». Перед этим в «Зените» был всего 1 матч за основу. В Питере на него оказывалось давление, а в Сочи удалось успокоиться и сосредоточиться на работе. Тактика. Нобоа говорил, что тактически коллектив стал сильнее и не боится грозных соперников. Терехов заявил, что главный тренер сильно сосредоточен на деталях. Тренировочный процесс построен таким образом, чтобы до мелочей разобрать каждого соперника.

Перспективы в сезоне-2021/22

В этом сезоне РПЛ южане выиграли 9 матчей и 5 проиграли. Сейчас они находятся на расстоянии одной победы от «Зенита». Сзади поджимают «Динамо» и «Локомотив» – у них на 1 и 2 очка меньше соответственно. Непривычно видеть «Сочи» на второй позиции РПЛ. На первый взгляд, такой результат может показаться неожиданным, а подопечные Федотова напоминают выскочек. Однако на деле данный результат является справедливым, и это подтверждается цифрами. При 27 набранных очках южане имеют показатель xPTS (ожидаемые набранные очки) 25,34. В лиге только две команды набрали больше ожидаемых очков – «Зенит» (29,07) и «Краснодар» (28,01). То есть «Сочи» справедливо идёт в группе лидеров, и парней Федотова не стоит недооценивать в борьбе за Лигу чемпионов.

Владислав АВРАМЕНКО