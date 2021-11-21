Солтмурад Бакаев: «Настолько эмоциональной игры у нас не было»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился впечатлениями от игры с «Сочи» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Две красные карточки, вот эти качели, забили одни, забили вторые. Какие впечатления после матча, насколько игра была эмоциональнозатратной, учитывая, что у «Рубина» в последнее время результаты не ахти?

- Можно сказать о том, что настолько эмоциональной игры у нас не было, потому что даже в раздевалке у нас даже и сил не было кричать, подпевать песни. Просто эмоционально сильная игра, видно, что команда очень сильно устала. Прямо видно было в раздевалке.

- В футбольном смысле эта усталость еще и потому, что не было Хвичи. Насколько тяжело без него играть?

- Без Хвичи безусловно очень тяжело играть, ведь он один из лидеров нашей команды, один из лучших игроков нашего чемпионата. Потеря в этом матче была проблемой. Я играл на его позиции и сделал все, чтобы не было так заметно, что его нет на поле. Но все равно он наш лидер, мы ждем его в матче следующего тура с «Динамо».