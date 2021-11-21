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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два удаления и победная дрель Дрейера: «Рубин» добился волевого успеха над «Сочи»

21 Ноября 2021 • 21:26 Комментировать (2)
Сочи
1:2
Рубин
окончен

Первый круг чемпионата России замыкали «Сочи» и «Рубин».

Протокол игры  
Сочи 1:2 Рубин
(1:0) Родригао 27'    
    31' Абильдгор Оливер (1:1)
    81' Дрейер Андерс (1:2)
Заболотный Николай Маргасов Тимофей Родригао Юрганов Игорь   59' Терехов Сергей Заика Кирилл   22'   65' (Прохин Данила (   65') Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан   86' (Ангбан Викторьен (   86') Бурмистров Никита   71' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (   71') Касьерра Матео   86' (Жоаозиньо Рамос (   86') Юсупов Артур   86' (Дуганджич Марко (   86')
Запасные: Джанаев Сослан Барсов Максим Маммана Эмануэль Барач Матео Шакуро Павел Адамов Денис Попов Ивелин
Дюпин Юрий Зотов Георгий Талби Монтассар Уремович Филип Зуев Александр   26'   46' (Костюков Михаил (   46') Абильдгор Оливер   24'   61' Ин-Бом Хван Дрейер Андерс Хакшабанович Сеад Бакаев Солтмурад   69' (Мусаев Леон (   69') Онугха Герман   78'   78' (Игнатьев Иван (   78'   84')
Запасные: Савицкий Иван Городовой Алексей Медведев Никита Суриков Степан
21 ноября. Стадион "Фишт" (Сочи).

«Динамо» благодаря разгромной победе над «Арсеналом» сместило «Сочи» на третье место в турнирной таблице, но у «барсов» имелся матч в запасе. Черноморской команде предстояло принимать «Рубин», который был грозен в первых турах чемпионата, но потом резко снизил свою опасность для соперников. Что касается звёздных казанских футболистов, то Деспотович по-прежнему лечится, Хвича отбывал дисквалификацию, а Иван Игнатьев всё так же ассоциируется для Слуцкого со скамейкой запасных.

«Сочи» любит быстро забивать в домашних матчах, чтобы чувствовать себя спокойнее. Но на этот раз подобный трюк от «барсов» не прошёл, хотя попытки в их исполнении были. На второй минуте Нобоа навесил с углового, и Кассьерра головой пробил выше створа. Это был вопрос точности: пробей он чуть ниже перекладины – и был бы гол. Кроме того, через несколько минут Юсупов размашисто двинул по мячу после заброса Заики, но придал снаряду слишком высокую траекторию.

Хозяева не отказывались от поиска шансов с помощью подач и прострелов. На двадцатой минуте никого не оказалось на пути продольного паса Заики через вратарскую. Что касается «Рубина», то он довёл один свой подход до хорошего момента. Хакшабанович пальнул со средней дистанции – достаточно остро, но выше створа.

На 27-й минуте сочинцы довели-таки стандарт до гола. Корнер подал, естественно, Кристиан Нобоа, а голову под мяч в высшей степени удачно подставил Родригао (1:0). Однако «Рубин» оказался не пальцем делан и быстро отреагировал на неприятное для него событие. Прострел от Бакаева с левой стороны Абильдгор преобразовал в чёткий укол дальнего угла (1:1).

В конце первого тайма «барсы» обрушили на ворота волжан шквал атак, будто это был уже конец матча. Но казанцы выстояли. Потом в районе часа игры команды быстро обменялись красными карточками. Юрганов около своей штрафной подарил мяч Хакшабанову и откровенно схватил его, чтобы не допустить выхода один на один. Алексей Матюнин посмотрел видеоповтор и предъявил нарушителю прямое удаление.

Вскоре постарался Абильдгор, толкнувший локтем в борьбе на фланге Терехова. Получив вторую жёлтую карточку, он тоже отправился отдыхать раньше времени, и составы команд уравнялись в усечённом варианте. «Сочи» сильнее давил на чужие ворота, чем «Рубин». Однако Нобоа не лучшим образом пробил с левого угла вратарской, попав в Талби, хотя момент был хороший.

А за десять минут до конца основного времени вдруг разразилась голом казанская команда. Хван Ин-Бом своим забросом отправил в забег по правому полуфлангу Дрейера, и тот из-под Терехова вонзил мяч под перекладину (1:2). Кажется, Николай Заболотный ожидал низового удара, и обзор ему закрывал подкатившийся Терехов.

Спасти этот матч черноморцам не удалось. На последних секундах Дрейер забил в пустые ворота, но из офсайда, мяч не был засчитан. «Рубин» обыгрывает «Сочи» второй раз подряд в официальных встречах – в апреле в Казани счёт был 1:0. «Сочи» упускает второе место по итогам первого круга, и теперь разговоров о возможном попадании «барсов» в Лигу чемпионов станет поменьше.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
21 Ноября 2021 в 21:29
Кабан Лёнька победил Босса.. ..
ингерман
21 Ноября 2021 в 21:28
ай молодцы звезды рубиновыя! )))
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