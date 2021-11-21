Два удаления и победная дрель Дрейера: «Рубин» добился волевого успеха над «Сочи»

Первый круг чемпионата России замыкали «Сочи» и «Рубин».

«Динамо» благодаря разгромной победе над «Арсеналом» сместило «Сочи» на третье место в турнирной таблице, но у «барсов» имелся матч в запасе. Черноморской команде предстояло принимать «Рубин», который был грозен в первых турах чемпионата, но потом резко снизил свою опасность для соперников. Что касается звёздных казанских футболистов, то Деспотович по-прежнему лечится, Хвича отбывал дисквалификацию, а Иван Игнатьев всё так же ассоциируется для Слуцкого со скамейкой запасных.

«Сочи» любит быстро забивать в домашних матчах, чтобы чувствовать себя спокойнее. Но на этот раз подобный трюк от «барсов» не прошёл, хотя попытки в их исполнении были. На второй минуте Нобоа навесил с углового, и Кассьерра головой пробил выше створа. Это был вопрос точности: пробей он чуть ниже перекладины – и был бы гол. Кроме того, через несколько минут Юсупов размашисто двинул по мячу после заброса Заики, но придал снаряду слишком высокую траекторию.

Хозяева не отказывались от поиска шансов с помощью подач и прострелов. На двадцатой минуте никого не оказалось на пути продольного паса Заики через вратарскую. Что касается «Рубина», то он довёл один свой подход до хорошего момента. Хакшабанович пальнул со средней дистанции – достаточно остро, но выше створа.

На 27-й минуте сочинцы довели-таки стандарт до гола. Корнер подал, естественно, Кристиан Нобоа, а голову под мяч в высшей степени удачно подставил Родригао (1:0). Однако «Рубин» оказался не пальцем делан и быстро отреагировал на неприятное для него событие. Прострел от Бакаева с левой стороны Абильдгор преобразовал в чёткий укол дальнего угла (1:1).

В конце первого тайма «барсы» обрушили на ворота волжан шквал атак, будто это был уже конец матча. Но казанцы выстояли. Потом в районе часа игры команды быстро обменялись красными карточками. Юрганов около своей штрафной подарил мяч Хакшабанову и откровенно схватил его, чтобы не допустить выхода один на один. Алексей Матюнин посмотрел видеоповтор и предъявил нарушителю прямое удаление.

Вскоре постарался Абильдгор, толкнувший локтем в борьбе на фланге Терехова. Получив вторую жёлтую карточку, он тоже отправился отдыхать раньше времени, и составы команд уравнялись в усечённом варианте. «Сочи» сильнее давил на чужие ворота, чем «Рубин». Однако Нобоа не лучшим образом пробил с левого угла вратарской, попав в Талби, хотя момент был хороший.

А за десять минут до конца основного времени вдруг разразилась голом казанская команда. Хван Ин-Бом своим забросом отправил в забег по правому полуфлангу Дрейера, и тот из-под Терехова вонзил мяч под перекладину (1:2). Кажется, Николай Заболотный ожидал низового удара, и обзор ему закрывал подкатившийся Терехов.

Спасти этот матч черноморцам не удалось. На последних секундах Дрейер забил в пустые ворота, но из офсайда, мяч не был засчитан. «Рубин» обыгрывает «Сочи» второй раз подряд в официальных встречах – в апреле в Казани счёт был 1:0. «Сочи» упускает второе место по итогам первого круга, и теперь разговоров о возможном попадании «барсов» в Лигу чемпионов станет поменьше.

Кирилл Иванцов