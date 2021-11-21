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Федотов: «Мяч метался по вратарской, нужно было его только занести»

21 Ноября 2021 • 22:13 Комментировать
Сочи
1:2
Рубин
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Команда уже отвыкла проигрывать. Какое сейчас настроение, что сказали в раздевалке?

- Какое может быть настроение после поражения? Мне их не в чем упрекнуть. Единственное, что незабитые голы. Было достаточно моментов, которые мы не реализовали. Как говорится: «не забиваешь ты, забивают тебе». Это сработало, поэтому будем смотреть, разбираться, анализировать и двигаться дальше.

- Было ощущение в каких-то атаках во втором тайме, что совсем чуть-чуть не хватало. Как считаете, надо было в любом случае дожать в первом тайме?

- На самом деле не хватало хладнокровия, чтобы спокойно распорядиться теми эпизодами, которые возникали. Не туда вложили в ножку, мяч метался по вратарской, нужно было его только занести, не успели, не сделали.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
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