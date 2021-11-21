Слуцкий: «Очень тяжёлая концовка с тем, что мы ловили шанс на контратаках и поймали один из них»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас не получилось контролировать подборы в первом тайме. Из-за этого большое количество атак первым темпом, которые не увенчались успехом в первом тайме у «Сочи», они подбирали проводили новую атаку. Отсюда большое количество стандартов. Зуеву было очень тяжело, он пропустил несколько месяцев, и тут с корабля на бал. По существу даже не играя полноценно в контрольных играх. Поэтому много было остроты из этой зоны. Очень рад, что смогли отыграться в первом тайме. И во втором тайме, когда казалось, что после удаления Юрганова уже должно быть чуть-чуть полегче, но мы это преимущество имели, сколько там… минуту-две. Опять была очень тяжелая концовка с тем, что мы ловили шанс на контратаках и поймали один из них.

- Обе карточки Абильдгора с прямой ногой и в центре поля…

- Понятно, что карточки не обязательные, тут даже обсуждать нечего.

- Но вы как-то будет за это не наказывать, а вести беседы?

- Мы ведем диалог, но у него же не 20-я красная карточка. На него это не так сильно похоже. Если с первой карточкой еще есть какие-то вопросы, то второй эпизод никак не оценивался таким образом, чтобы так играть в такой ситуации на чужой половине поля.