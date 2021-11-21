Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 254 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «Очень тяжёлая концовка с тем, что мы ловили шанс на контратаках и поймали один из них»

21 Ноября 2021 • 22:19 Комментировать
Сочи
1:2
Рубин
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас не получилось контролировать подборы в первом тайме. Из-за этого большое количество атак первым темпом, которые не увенчались успехом в первом тайме у «Сочи», они подбирали проводили новую атаку. Отсюда большое количество стандартов. Зуеву было очень тяжело, он пропустил несколько месяцев, и тут с корабля на бал. По существу даже не играя полноценно в контрольных играх. Поэтому много было остроты из этой зоны. Очень рад, что смогли отыграться  в первом тайме. И во втором тайме, когда казалось, что после удаления Юрганова уже должно быть чуть-чуть полегче, но мы это преимущество имели, сколько там… минуту-две. Опять была очень тяжелая концовка с тем, что мы ловили шанс на контратаках и поймали один из них.

- Обе карточки Абильдгора с прямой ногой и в центре поля…

- Понятно, что карточки не обязательные, тут даже обсуждать нечего.

- Но вы как-то будет за это не наказывать, а вести беседы?

- Мы ведем диалог, но у него же не 20-я красная карточка. На него это не так сильно похоже. Если с первой карточкой еще есть какие-то вопросы, то второй эпизод никак  не оценивался таким  образом, чтобы так играть в такой ситуации на чужой половине поля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Динамо Москва 5:1 Арсенал Тула
окончен Сочи 1:2 Рубин
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
22:28 · Россия. Премьер-лига
«Реализация подводит»: Игроки «Сочи» нанесли 31 удар по воротам «Рубина» 1
22:19 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Очень тяжёлая концовка с тем, что мы ловили шанс на контратаках и поймали один из них»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Мяч метался по вратарской, нужно было его только занести»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Солтмурад Бакаев: «Настолько эмоциональной игры у нас не было»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Денис Макаров оценил шансы «Динамо» отобрать у «Зенита» титул чемпиона РПЛ 2
19:53 · Россия. ФНЛ
«Балтика» отправила «Ротор» в зону вылета, забив на 90-й минуте
19:49 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» громило «Арсенал» - видео видео
19:36 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Погода, качество поля, всё это подразумевает очень интересную и, я надеюсь, содержательную игру»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Мы заблуждаемся по поводу формы «Рубина»
19:14 · Россия. ФНЛ
«Алания» трижды пробила пенальти, но проиграла «Спартаку-2»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Сказал в перерыве: «Мы уже опозорились, давайте, играйте в футбол» - Божович
19:01 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Полностью контролировали ход матча на протяжении 75 минут»
19:00 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Рубин» - 1:2 (закончен)
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Рубин» обнародовали стартовые составы на матч РПЛ
18:44 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски: «Первый тайм точно лучший в сезоне»
Все новости
Рекомендуем